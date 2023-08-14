2023-08-14T18:46:52+03:00
2023-08-14T18:46:52+03:00
2023-08-14T18:46:52+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230814/841436366.html
Доллар упал ниже 98 рублей, евро снизился ниже 107 рублей
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Рубль после передышки усилил рост, продолжая отыгрывать новости о внеочередном заседании ЦБ РФ по ключевой ставке, — доллар упал ниже 98 рублей, евро — ниже 107 рублей, юань... ПРАЙМ, 14.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Рубль после передышки усилил рост, продолжая отыгрывать новости о внеочередном заседании ЦБ РФ по ключевой ставке, — доллар упал ниже 98 рублей, евро — ниже 107 рублей, юань торгуется около 13,3 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 18.18 мск падал на 2,1 рубля, до 97,33 рубля, евро – на 2,4 рубля, до 106,38 рубля, юань — на 37 копеек, до 13,32 рубля.
Ранее в понедельник доллар максимально дорожал до 101,75 рубля, евро — до 111,42 рубля, юань — до 13,96 рубля.
Банк России 15 августа проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке.