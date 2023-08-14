МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Российская валюта в понедельник выросла, не дав доллару закрепиться выше психологической отметки 100 рублей после новостей от ЦБ РФ о внеочередном собрании по ключевой ставке, на которой ожидается ее повышение, следует из данных торгов и комментариев экспертов. На что ставить будем? ЦБ объявил внеочередное заседание

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 1,77 рубля, до 97,66 рубля, юаня — на 31 копейку, до 13,39 рубля, евро — на 1,73 рубля, до 107,05 рубля.

Ранее в понедельник рубль обновил минимумы с марта 2022 года: доллар максимально дорожал до 101,75 рубля, евро — до 111,42 рубля, юань — до 13,96 рубля.

Объем торгов юанями расчетами "завтра" по итогам дня составил 220,8 миллиарда рублей против 47,3 миллиарда по евро и 167,1 миллиарда по доллару.

Доллар за день упал к рублю на 1,8%, евро – на 1,6%, юань – на 2,2%.

РУБЛЬ УДЕРЖАЛ ТРЕХЗНАЧНЫЙ РУБЕЖ

Курс российской валюты в понедельник продолжил ощутимо падать против основных валют, торгуемых на Московской бирже, доллар даже перешагнул трехзначный рубеж и закреплялся выше психологического рубежа в 100 рублей. Однако ситуация резко поменялась на фоне сигналов о скором повышении ставки ЦБ РФ.

"С учетом того, что ЦБ РФ назначил внеплановое заседание на вторник — в период девальвации рубля, можно предположить, что регулятор явно намерен повысить процентную ставку с текущих 8,5%. В нашем базовом сценарии в конце июля мы ожидали сохранения процентной ставки до конца текущего года на однозначном уровне. Тем не менее с учетом недавней динамики рубля нельзя исключать, что регулятор пойдет на более решительный шаг и уже завтра повысит ставку сразу до 10%, пытаясь предупредить новые продажи в российской валюте", — комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

ПРОГНОЗЫ

Главная цель ЦБ сейчас – снизить волатильность курса, считает Николай Рясков из УК ПСБ. "Скорее всего, укреплять рубль будут не только за счёт повышения ключевой ставки – это оказало бы негативный эффект на экономику. Как мы видим, ожидания по ставке уже оказали положительное влияние на курс, поэтому сценарий сильных движений по ключевой ставке маловероятен. Мы прогнозируем повышение ключевой ставки на 1-1,5 процентного пункта", — добавляет он.

"Мы ожидаем по итогам внеочередного заседания ЦБ, назначенного на вторник, повышения ключевой ставки на 1,5 процентного пункта, до 10% годовых, но не исключаем и более высокого ее значения с целью стабилизации инфляции и курса рубля", — говорит Павел Паевский из "РСХБ Управление Активами".

Учитывая выросшие цены на нефть, рост (с временным лагом) притока валюты от экспортеров, ужесточение ДКП, а также отказ от покупки валюты по бюджетному правилу, курс доллара может спокойно вернуться в диапазон 90-95 рублей в ближайшие месяцы, полагает Василий Карпунин из "БКС Мир инвестиций".