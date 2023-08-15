МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов вторника растет к основным торгуемым валютам: американская дешевеет до 97,4 рубля, китайская — до 13,32 рубля, европейская — до 106,53 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль резко поднялся, не дав доллару закрепиться выше 100 рублей

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск снижается на 26 копеек, до 97,4 рубля, юаня – на 7 копеек, до 13,32 рубля, евро — на 52 копейки, до 106,53 рубля.

При этом в моменте доллар падал до 92,6 рубля, юань – до 13,22 рубля, евро – до 103,75 рубля, но затем они откатились вверх.