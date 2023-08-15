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2023
https://1prime.ru/Forex/20230815/841440343.html
Рубль дорожает к основным валютам
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Курс рубля в начале торгов вторника растет к основным торгуемым валютам: американская дешевеет до 97,4 рубля, китайская — до 13,32 рубля, европейская — до 106,53 рубля, следует из... ПРАЙМ, 15.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов вторника растет к основным торгуемым валютам: американская дешевеет до 97,4 рубля, китайская — до 13,32 рубля, европейская — до 106,53 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск снижается на 26 копеек, до 97,4 рубля, юаня – на 7 копеек, до 13,32 рубля, евро — на 52 копейки, до 106,53 рубля.
При этом в моменте доллар падал до 92,6 рубля, юань – до 13,22 рубля, евро – до 103,75 рубля, но затем они откатились вверх.