МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Китайский юань во вторник упал до минимума за девять месяцев, так как данные по промышленному производству и розничным продажам за июль, которые оказались слабее прогнозов, усилили опасения инвесторов в отношении восстановления экономики страны. В Китае назвали причины сокращения экспорта и импорта

В начале торгов пара доллар США/китайский юань выросла выше 7,3, что произошло через несколько минут после того, как Народный банк Китая объявил о своих решениях в сфере денежно-кредитной политики.

Народный банк Китая влил в финансовую систему 401,00 млрд юаней (55,25 млрд долларов США) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) и понизил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, на 15 базисных пунктов, до 2,50% с 2,65%.

Центральный банк также на 10 базисных пунктов понизил процентную ставку по семидневным операциям обратного РЕПО, до 1,80% с 1,90%.

Это неожиданное понижение ставок, второе за три месяца, произошло на фоне очередной серии разочаровывающих экономических данных. Судя по всему, власти наращивают усилия по смягчению денежно-кредитной политики, чтобы поддержать восстановление национальной экономики.

Промышленное производство в Китае в июле выросло на 3,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 4,4% в июне, тогда как рост розничных продаж замедлился до 2,5%. В Китае вступают в силу меры регулирования сервисов генеративного ИИ

"Вышедшие во вторник данные показывают, что в начале 3-го квартала экономика по-прежнему испытывала трудности. Сигналы, поступающие со стороны высокочастотных данных, не указывают на разворот в первой половине августа", — отмечают в Capital Economics.

Во вторник Народный банк Китая установил срединный курс для пары доллар США/китайский юань на уровне 7,1768 против 7,1686 в понедельник. Рынок ожидал более высокого фиксинга.

На рынке спот пара доллар США/китайский юань открылась по 7,2820, а в середине сессии торговалась по 7,2764.

Позднее падение юаня было ограничено, так как банки с господдержкой, очевидно, продавали доллары, чтобы купить юани на континентальном рынке.

Некоторые аналитики ожидают, что власти готовятся понизить резервные требования для банков, чтобы оживить спрос на кредиты.

"Даже учитывая предстоящее понижение резервных требований, одних лишь этих мер смягчения в текущих условиях вряд ли будет достаточно для стимулирования роста кредитования. Властям необходимы меры для стимулирования внутреннего спроса", — говорят в ANZ.

Индекс доллара упал до 103,112 против предыдущего закрытия 103,19. Пара доллар США/оффшорный юань торговалась по 7,2945.