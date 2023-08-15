МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Российская валюта во вторник продолжает укрепляться перед внеочередным заседанием Банка России по ключевой ставке: доллар торгуется около 95,5 рубля, юань — в районе 13,1 рубля, евро — по 104,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Аналитик раскрыл, когда курс укрепится ниже 100 рублей за доллар

Курс доллара расчетами "завтра" к 9.52 мск снижается на 2,13 рубля, до 95,53 рубля, юань — на 30 копеек, до 13,09 рубля, евро — на 2,55 рубля, до 104,5 рубля.

В начале торгов в моменте доллар падал на 5,06 рубля к уровню предыдущего закрытия, до 92,6 рубля, евро — на 3,3 рубля, до 103,75 рубля, юань максимально снижался на утренних торгах на 32 копейки, до 13,07 рубля, но затем основные иностранные валюты откатились вверх.

Банк России 15 августа проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке. Решение по ставке станет известно в 10.30 мск. Это станет первым внеочередным заседанием с 26 мая прошлого года. Всего с момента введения ключевой ставки ЦБ проводил пять внеочередных заседаний: два в 2014 году, чтобы повысить ее, и три в 2022 году, когда в феврале он сначала увеличил ставку, а в апреле и мае стал снижать ее значение. Опрошенные РИА Новости аналитики ждут роста ключевой ставки до 10-10,5% годовых.

Сегодня утром курс доллара продолжает падать и торгуется у 96 рублей, тяготея к уходу на более низкие уровни, замечает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

"Мы ждем от Банка России заметного повышения ставки, рассчитываем также на дополнительные меры, направленные на ограничение профицита рублевой ликвидности. Ужесточение политики регулятора, на наш взгляд, способно сформировать пространство для восстановления позиций российской валюты, выглядящей не вполне оправданно слабой. Причем для достаточно резкого", — говорит он.

"Так, рассчитываем на выход курса доллара к 90-93 рублям уже сегодня-завтра, причем сценарий отката американской валюты к 80-90 рублям в случае принятия Банком России комплекса мер по снятию давления на рубль выглядит вполне реалистично", — добавляет аналитик.

А Владислав Антонов из BitRiver полагает, что проблемы для рубля остались, поэтому после 10.30 мск стоит ожидать его умеренного ослабления. Скорость ослабления будет зависеть от тона пресс-релиза ЦБ, добавляет он.