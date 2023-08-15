МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Курс растерял весь утренний рост и перешел к снижению: доллар дорожает до 98,24 рубля, юань — до 13,42 рубля, евро поднимается до 107,43 рубля, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций незначительно снижается

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.00 мск растет на 57 копеек — до 98,24 рубля и уже подскакивал до 99,01 рубля, юаня — на 3 копейки, до 13,42 рубля, евро дорожает на 38 копеек — до 107,43 рубля.

В начале торгов в моменте доллар падал на 5,06 рубля к уровню предыдущего закрытия, до 92,6 рубля, евро — на 3,3 рубля, до 103,75 рубля, юань максимально снижался на утренних торгах на 32 копейки, до 13,07 рубля, но затем основные иностранные валюты откатились вверх. Доллар в основном колебался у уровня в 96 рублей, юань у 13,1 рубля, евро в районе 105 рублей.

Во вторник совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку сразу на 350 базисных пунктов, до 12% годовых. Это максимум с мая 2022 года.