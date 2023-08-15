МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Британский фунт вырос во вторник, когда данные показали, что базовый заработок в Великобритании рос рекордными темпами, усиливая опасения Банка Англии в отношении инфляции. Между тем китайский юань упал до минимума за девять месяцев, после того как центральный банк Китая неожиданно понизил ключевые процентные ставки второй раз за три месяца. Росконгресс: США и Европа создают риски новой глобальной рецессии

Тем временем российский рубль сначала укрепился, после того как центральный банк России на своем чрезвычайном заседании повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов, до 12%, в попытке остановить падение своей валюты ниже 100 рублей за доллар.

На момент написания статьи пара фунт/доллар торговалась с повышением на 0,12%, по 1,2700, после роста на 0,28%, до 1,2720, когда данные показали, что заработок без учета премий за трехмесячный период апрель-июнь вырос на 7,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Это самый сильный рост заработка с тех пор, как в 2001 году начались подобные наблюдения.

Безработица в Великобритании неожиданно выросла до 4,2% с 4,0%, и аналитики указывают, что растущие заработки и безработица осложнят положение Банка Англии после 14 повышений ключевой ставки подряд.

"Данные, опубликованные в начале сессии, стали сильной головной болью для центрального банка", — отмечает Майкл Хьюсон, главный аналитик CMC Markets UK.

Китайский юань на оффшорном рынке торговался с понижением на 0,4%, по 7,3079 за доллар, после падения впервые с 4 ноября до 7,3125, когда Народный банк Китая понизил ставки, чтобы поддержать восстановление экономики.

На короткий срок юань восстановился, когда банки с госучастием, очевидно, продавали доллары, чтобы поддержать свою валюту.

Индекс доллара снизился на 0,06%, до 103,11 после достижения максимума за полтора месяца 103,46 в понедельник.