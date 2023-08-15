МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам во вторник днем не показывает однозначной динамики перед публикацией макростатистики по США, свидетельствуют данные торгов. ЦБ решил, каким будет рубль до конца года

По состоянию на 14.34 мск курс евро к доллару рос до 1,0934 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0904 доллара. Курс доллара к иене рос до 145,56 иены за доллар со 145,54 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,16%, до 103,03 пункта.

Рынки пребывают в ожидании данных по розничным продажам в США за июль, публикация которых запланирована позднее во вторник. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагают, что показатель увеличился на 0,4% после роста на 0,2% в июне.

Также инвесторы оценивают данные, вышедшие ранее утром. Так, из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW) следует, что индекс доверия инвесторов к экономике Германии в августе увеличился до минус 12,3 пункта с минус 14,7 пункта в июле. При этом аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали, что индикатор останется на уровне июля.