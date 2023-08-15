МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник перешел к снижению по отношению к иене после публикации статистики о розничных продажах в США, свидетельствуют данные торгов. ЦБ решил, каким будет рубль до конца года

По состоянию на 18.10 мск курс доллара к иене опускался до 145,26 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 145,54 иены, до выхода статистики американская валюта дорожала к иене. Курс евро к доллару рос до 1,0939 доллара за евро с 1,0904 доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,3%, до 102,88 пункта.

Валютные инвесторы обратили внимание на данные о том, что розничные продажи в США за июль увеличились на 0,7% к июню при прогнозе роста на 0,4%.

В среды рынки будут оценивать протокол июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) в надежде получить подсказки относительно дальнейших действий регулятора. Следующее заседание ФРС пройдет 19-20 сентября, по данным CME Group, почти 90% аналитиков ждут по его итогам сохранения учетной ставки в стране на уровне 5,25-5,5%.