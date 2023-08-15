МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Российская валюта вечером резко вернулась к росту и отвоевала у доллара около 2 рублей на сообщениях Блумберга об обсуждении ограничений на движение капитала: доллар упал до 96,8 рубля, евро – до 106 рублей, юань – до 13,24 рубля, следует из данных Московской биржи. ЦБ решил, каким будет рубль до конца года

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.44 мск падал на 85 копеек, до 96,81 рубля, евро – на 1,03 рубля, до 106,02 рубля, юань — на 15 копеек, до 13,24 рубля. До новостей доллар, в частности, стоил около 98,6 рубля.

Россия может частично возобновить обязательную продажу экспортной выручки, пишет Блумберг со ссылкой на источники. Это, добавляется в материале, обсуждалось на совещании между правительством и экспортерами в понедельник, однако никаких договоренностей достигнуто не было, еще одна встреча может состояться позднее на этой неделе,