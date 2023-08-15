МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника повысился к доллару и к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 97,09 рубля и 13,25 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар подешевел после выхода данных о продажах в США

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 57 копеек, до 97,09 рубля, юаня — на 14 копеек, до 13,25 рубля, евро — на 1,04 рубля, до 106,02 рубля.