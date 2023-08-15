2023-08-15T19:17:27+03:00
2023-08-15T19:17:27+03:00
2023-08-15T19:17:27+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230815/841461601.html
Доллар на Мосбирже завершил торги падением до 97,09 рубля
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Рубль по итогам торгов вторника повысился к доллару и к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 97,09 рубля и 13,25 рубля, следует из данных Московской... ПРАЙМ, 15.08.2023
валюта, рынки, экономика, новости, россия, доллар, мосбиржа, торги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника повысился к доллару и к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 97,09 рубля и 13,25 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 57 копеек, до 97,09 рубля, юаня — на 14 копеек, до 13,25 рубля, евро — на 1,04 рубля, до 106,02 рубля.