МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Российская валюта во вторник выросла, переварив неожиданно резкое повышение ключевой ставки ЦБ РФ и получив в конце дня надежду на новые меры финансовых регуляторов для стабилизации курса, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Рубль резко подорожал из-за обсуждения ограничений на движение капитала

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 57 копеек, до 97,09 рубля, юаня — на 14 копеек, до 13,25 рубля, евро — на 1,04 рубля, до 106,02 рубля.

Объем торгов юанями расчетами "завтра" по итогам дня составил 204,1 миллиарда рублей против 48,1 миллиарда по евро и 161,7 миллиарда по доллару.

Доллар за день упал к рублю на 0,6%, евро – на 1%, юань – тоже на 1%.

РУБЛЬ ОЦЕНИВАЕТ МЕРЫ РЕГУЛЯТОТРОВ

Курс российской валюты во вторник демонстрировал широкие колебания, обусловленные анонсированным решением Центробанка РФ. В частности, накануне, после ухода курса доллара выше 100 рублей, регулятор объявил о проведении 15 августа внеочередного заседания по ключевой ставке.

В итоге участники торгов умудрились с утра толкнуть доллар до 92,6 рубля. Регулятор неожиданно поднял ставку сразу на 3,5 процентного пункта – до 12% годовых, и рубль стал коррекционно падать. Сработало правило: продавай (инвалюту) на ожиданиях, откупай на новостях, отмечали эксперты. Впрочем, в конце дня появились надежды на новые действия регуляторов.

"В ответ на подъем Центробанком ключевой ставки рубль показал лишь краткий импульс укрепления, после чего вновь стал терять позиции. Данная реакция рубля могла быть связана с тем, что основное движение произошло еще накануне, когда стало известно о внеочередном заседании ЦБ по ставке. Затем на рынке ждали дополнительных мер ужесточения валютного контроля или намека на таковые", — комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Вечером Блумберг со ссылкой на источники написал, что Россия может частично возобновить обязательную продажу экспортной выручки. Это, добавляется в материале, обсуждалось на совещании между правительством и экспортерами в понедельник, однако никаких договоренностей достигнуто не было, еще одна встреча может состояться позднее на этой неделе.

ПРОГНОЗЫ

Дополнительные меры финансовых регуляторов позволили бы более оперативно сбить курсовой "жар", в то время как монетарный фактор проявит себя на среднесрочной дистанции, считает Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Во второй половине месяца поддержка рублю может прийти со стороны налогового периода августа. В среду ждем курс доллара в диапазоне 95,5-99,5 рубля", — добавляет он.

"Мы ожидаем растянутого во времени эффекта от роста ставки через охлаждение спроса на импорт (и с учетом негативного влияния уже случившейся девальвации на доступность импортных товаров). Такая коррекция импорта вместе с ожидаемым улучшением нефтяного экспорта может привести курс в диапазон 85-95 рублей за доллар в ближайшие несколько месяцев. При этом, в условиях низкой ликвидности валютного рынка, отклонения за границы этого диапазона также вполне возможны", — считают аналитики Райффайзенбанка.