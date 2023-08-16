МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Японская иена в среду торговалась вблизи минимума за девять месяцев, в связи с чем трейдеры продолжают следить за любыми намеками на возможную интервенцию. Между тем нарастающая обеспокоенность слабостью перспектив экономики Китая омрачила настроения азиатских инвесторов. Власти Японии предпримут меры против высокой волатильности иены

Оффшорному юаню пока также не удается существенно отдалиться от девятимесячного минимума, достигнутого во вторник после выхода экономических данных, оказавшихся хуже прогнозов и подтолкнувших Народный банк Китая к неожиданному понижению ключевых процентных ставок. На момент написания статьи пара доллар США/оффшорный юань торговалась без значительных изменений, по 7,3240.

На фоне связанного с Китаем пессимизма австралийский и новозеландский доллары упали до минимумов с ноября. Пара австралийский доллар/доллар США достигала отметки 0,6440, а пара новозеландский доллар/доллар США — 0,5939. Инвесторы ждут итогов заседания Резервного банка Новой Зеландии, которое завершится позднее в среду.

"Народный банк Китая лидирует по части реализации хоть каких-то мер поддержки, но нужно сделать гораздо больше", — говорит Анинда Митра из BNY Mellon Investment Management.

"Давление нарастает, требуя от властей более быстрых и масштабных действий, — отмечает Митра. — Тренд ослабления активности в китайской экономике не является полной неожиданностью, но понижательные сюрпризы на фоне и без того слабых консенсус-прогнозов требуют от регуляторов подкрепления своих заявлений действиями".

Пара доллар США/японская иена уже четыре сессии держится выше отметки 145. Похожая ситуация в сентябре и октябре прошлого года повлекла за собой интервенцию на валютном рынке со стороны Токио, где до сих пор избегали решительных заявлений относительно ослабления национальной валюты, подобных прошлогодним. Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки сказал во вторник, что власти не имеют каких-либо целевых уровней для валюты в том, что касается интервенции на рынке. Резервный банк Новой Зеландии оставил ключевую ставку без изменений

Рэй Эттрилл, глава отдела валютной стратегии National Australia Bank, считает, что интервенция будет становиться более вероятной с приближением пары доллар США/японская иена к отметке 150.

"Думаю, что при том уровне, где она сейчас находится, будут продолжаться лишь заявления, и я не уверен, что мы увидим интервенцию", — говорит он.

Американский доллар укрепился после выхода превзошедших ожидания данных по розничным продажам в США за июль. Эти данные вновь обратили внимание на устойчивость американской экономики, укрепив аргументы в пользу того, что Федеральная резервная система будет удерживать процентные ставки на повышенном уровне дольше, чем предполагалось раньше.

Доходность 10-летних казначейских облигаций во вторник подскочила до 4,2740%, самого высокого уровня с октября. На момент написания статьи она составляла 4,2110%.

Доходность двухлетних гособлигаций США во вторник достигла максимума более чем за месяц на отметке 5,0240%, а на момент написания статьи составляла 4,9437%.

Росту доходности казначейских бумаг способствовала предсказуемость американского доллара, индекс которого подрос до 103,22.

Пара евро/доллар США торговалась без значительных изменений, по 1,0902, а пара британский фунт/доллар США — с понижением на 0,05%, по 1,2696. В среду ожидается выход отчета по инфляции в Великобритании.