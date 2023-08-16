МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Более 70% опрошенных россиян не следят за курсом доллара и узнают об изменениях из новостей или от знакомых, около 22% наблюдают за изменениями не чаще одного раза в неделю и еще 8% делают это каждый день, следует из результатов опроса аналитического центра "Синергии", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Аналитик раскрыл, когда курс укрепится ниже 100 рублей за доллар

"Выяснилось, что более 70% респондентов не следят регулярно за этой иностранной валютой и узнают об изменениях курса из новостей или от знакомых. Ещё около 22% наблюдают за курсом не чаще одного раза в неделю, а 8% делают это каждый день", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для тех, кто не обращает внимание на изменения курса, важнее карьерные перспективы, которые открываются со строительством новых заводов, с созданием мощных и конкурентоспособных на мировом рынке компаний, с ростом зарплат и увеличением доли отечественных товаров в магазинах, респонденты понимают, что только сильная экономика сможет в полной мере считаться независимой от любых внешнеэкономических факторов.

Кроме того, среди тех, кто не следит за курсом, порядка 68% покупают иностранную продукцию крайне редко, 11% стараются приобрести товары иностранных брендов раз в год или чаще, 21% принципиально перестал доверять импортным товарам в последний год. Рубль в истерике. Почему не помогло повышение ставки

"Те же 30%, периодически отслеживающие динамику доллара, более лояльны к завезенным брендам. Свыше 67% покупают их более двух раз в год", — пояснили в "Синергии".

Более 63% респондентов считают, что для полной независимости от иностранных валют нужно развивать собственное производство и налаживать несырьевой экспорт, 17% выступают за рост зарплат, который опережал бы возможное удорожание импорта, ещё 11% — против свободной конвертации национальной валюты и более 7% — за полный запрет обращения долларов в России, заключили в "Синергии".

Опрос проводился Аналитическим центром университета "Синергия" в течение двух дней, 14 и 15 августа 2023 года. Анкета с вопросами рассылалась по электронной почте респондентам, в опросе были задействованы все регионы России. Всего было опрошено более пяти тысяч человек, их возраст составил от 18 до 70 лет.