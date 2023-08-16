МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Курс евро к доллару в среду днем растет после публикации статданных по ВВП и промышленному производству еврозоны, свидетельствуют данные торгов. Рубль в истерике. Почему не помогло повышение ставки

По состоянию на 13.59 мск курс евро к доллару растет до 1,0918 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0904 доллара, курс доллара к иене — до 145,63 иены за доллар со 145,57 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,1%, до 103,11 пункта.

Так, совокупный ВВП 20 стран еврозоны во втором квартале, по промежуточной оценке, вырос в годовом выражении на 0,6%, а в квартальном — на 0,3%. Показатели полностью совпали с предварительной оценкой.

Кроме того, объем промышленного производства в еврозоне в июне снизился на 1,2% в годовом выражении, а в месячном — вырос на 0,5%, что оказалось лучше ожиданий аналитиков, которые ждали уменьшения показателей на 4,2% и 0,1% соответственно.