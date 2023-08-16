МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Российская валюта в среду днем растет третью торговую сессию подряд на фоне рыночных ожиданий по поводу мер финансовых регуляторов для стабилизации курса, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Рубль в истерике. Почему не помогло повышение ставки

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.46 мск падал на 2 рубля, до 95,09 рубля, евро – на 2,15 рубля, до 103,87 рубля, юаня – на 28 копеек, до 12,97 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями при этом составлял 147,8 миллиарда рублей против 42,9 миллиарда по евро и 108,5 миллиарда по доллару.

Доллар при этом падал к рублю на 2,1%, юань – тоже на 2,1%, евро – на 2%.

РУБЛЬ ОЖИДАЕТ МЕРЫ РЕГУЛЯТОРОВ

Курс российской валюты в среду продолжает уверенно расти – третий день подряд. Участники рынка фиксируют прибыль от предыдущего сильного роста инвалют, отмечавшегося в течение лета. Игроки после неожиданного повышения ключевой ставки ЦБ РФ сразу на 3,5 процентного пункта — до 12% годовых — рассчитывают на меры валютного контроля от регуляторов для поддержки курса рубля.

"На участников рынка произвело впечатление не столько повышение ключевой ставки, сколько понимание того, что дополнительные меры по сдерживанию девальвации рубля, как, например, возвращение к более жестким ограничениям на движение капитала, вполне реалистичны", — комментирует Александр Фетисов из Россельхозбанка. Аналитик раскрыл, когда курс укрепится ниже 100 рублей за доллар

Поддержку рублю оказывает информация СМИ о том, что власти обсуждают с крупными экспортерами различные меры по стабилизации курса национальной валюты, также говорит Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Правда, существуют различной степени серьезности препятствия по возвращению самых действенных валютных ограничений. Тем не менее сам факт намерения бороться с неконтролируемым обесцениванием рубля, вместе с сильным повышением ключевой ставки, уже привели к ощутимому отскоку его курса от многомесячного минимума", — добавляет он.

ПРОГНОЗЫ

В ближайшие две недели можно вполне обоснованно ожидать как сокращения позиций со стороны участников торгов, так и увеличения продаж валюты со стороны экспортеров, в том числе и в "налоговый период", рассуждает Фетисов из Россельхозбанка.

"Полагаем, что офшорный юань уже подходит близко к своим минимальным уровням за год без каких либо существенных препятствий со стороны Народного Банка Китая. Прогнозный диапазон по курсу китайской валюты: 12,95-13,10 рубля", — добавляет он.

"Фактор налогового периода августа может оказывать позитивное влияние на рубль. Скорее всего, многие экспортеры заранее продают иностранную валюту для фискальных выплат, не дожидаясь более высокого курса рубля. К тому же благодаря подорожавшей с конца июня нефти экспортная выручка могла ощутимо увеличиться", — говорит Бабин из "БКС Мир инвестиций".

В ближайшее время курсовая волатильность может остаться повышенной, но в целом потенциал возврата курса выше 101 рубля за доллар пока представляется ограниченным, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".