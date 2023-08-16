МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российская валюта в среду выросла третью торговую сессию подряд на фоне рыночных ожиданий по поводу мер финансовых регуляторов для стабилизации курса, о которых пишут СМИ после неожиданного повышения ключевой ставки ЦБ РФ, следует из данных торгов и комментариев экспертов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 2,43 рубля, до 94,67 рубля, юаня — на 35 копеек, до 12,9 рубля, евро — на 2,82 рубля, до 103,2 рубля.

Объем торгов юанями расчетами "завтра" по итогам дня составил 164,7 миллиарда рублей против 45,8 миллиарда по евро и 125,5 миллиарда по доллару.

Доллар за день упал к рублю на 2,5%, евро – на 2,7%, юань – тоже на 2,7%.

РУБЛЬ ОЖИДАЕТ МЕРЫ РЕГУЛЯТОТРОВ

Курс российской валюты в среду продолжил уверенно расти – третий торговый день подряд. Участники рынка фиксируют прибыль от предыдущего сильного роста инвалют, отмечавшегося в течение лета. Игроки после неожиданного повышения ключевой ставки ЦБ РФ сразу на 3,5 процентного пункта — до 12% годовых — рассчитывают на меры валютного контроля от регуляторов для поддержки курса рубля.

"Инвесторы продолжают реагировать на повышение ставки регулятором до 12%. Кроме того, на рынке существуют ожидания относительно дополнительных мер поддержки. Например, контроль за перемещением капитала, повышение доли реализации валютной выручки российскими экспортерами", — комментирует Евгений Линчик из УК "Первая".

"Сообщения СМИ о возможности частичного восстановления контроля за движением капитала более выраженно стимулировали рубль к росту, чем подъем ключевой ставки до 12%. Это логично, поскольку позитивный эффект от ставки проявится среднесрочно, а спецмеры могут поддержать нацвалюту уже сейчас. Тем не менее рынок по-прежнему оперирует одними слухами, ожидая конкретики", — говорит Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

ПРОГНОЗЫ

На валютном рынке на этой неделе может решиться в том числе среднесрочная судьба рубля: динамика российской валюты будет зависеть от решений властей по мерам её поддержки, считает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

Прогноз по курсу рубля к доллару до конца текущей недели — 92-96 рублей, оценивает Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

"Давление роста процентных ставок на спрос, в том числе на импорт, и, соответственно, на востребованность валюты, будет развиваться с течением времени, в моменте же ключевой интригой остаются дальнейшие действия регуляторов. Между тем цены на нефть относительно стабильны, а налоговый период уже не за горами. По-видимому, пик девальвации остался позади и дальше рубль может в основном укреплять свои позиции", — добавляет он.