МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов четверга снижается к основным торгуемым валютам: американская дорожает до 95,22 рубля, китайская — до 12,96 рубля, европейская — до 103,34 рубля, следует из данных Московской биржи. Аналитик оценил шансы увидеть доллар по 120 рублей

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск растет на 56 копеек — до 95,22 рубля, юаня – на 6 копеек, до 12,96 рубля, евро — на 14 копеек, до 103,34 рубля.