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2023-08-17T07:14:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230817/841481515.html
Курс доллара поднимается до 95,22 рубля
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Курс рубля в начале торгов четверга снижается к основным торгуемым валютам: американская дорожает до 95,22 рубля, китайская — до 12,96 рубля, европейская — до 103,34 рубля,... ПРАЙМ, 17.08.2023
валюта, рынки, новости, рубль, доллар, евро, юань, курсы валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов четверга снижается к основным торгуемым валютам: американская дорожает до 95,22 рубля, китайская — до 12,96 рубля, европейская — до 103,34 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск растет на 56 копеек — до 95,22 рубля, юаня – на 6 копеек, до 12,96 рубля, евро — на 14 копеек, до 103,34 рубля.