МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Курс рубля перешел к росту против доллара, юаня и евро после снижения в начале торгов: американская валюта опустилась ниже 94 рублей, китайская снижается до 12,79 рубля, европейская – до 102,31 рубля, следует из данных Московской биржи. Аналитик оценил шансы увидеть доллар по 120 рублей

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.26 мск снижается на 72 копейки — до 93,95 рубля, юаня – на 11 копеек, до 12,79 рубля, евро — на 89 копеек, до 102,31 рубля.

В начале торгов доллар максимально поднимался до 95,24 рубля, юань – до 12,98 рубля, евро – до 103,8 рубля.