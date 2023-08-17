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2023
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Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 94 рублей
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Курс рубля перешел к росту против доллара, юаня и евро после снижения в начале торгов: американская валюта опустилась ниже 94 рублей, китайская снижается до 12,79 рубля,... ПРАЙМ, 17.08.2023
валюта, рынки, новости, рубль, доллар, евро, юань, курсы валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Курс рубля перешел к росту против доллара, юаня и евро после снижения в начале торгов: американская валюта опустилась ниже 94 рублей, китайская снижается до 12,79 рубля, европейская – до 102,31 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.26 мск снижается на 72 копейки — до 93,95 рубля, юаня – на 11 копеек, до 12,79 рубля, евро — на 89 копеек, до 102,31 рубля.
В начале торгов доллар максимально поднимался до 95,24 рубля, юань – до 12,98 рубля, евро – до 103,8 рубля.