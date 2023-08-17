МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Доллар в четверг утром умеренно дорожает к другим основным мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. Рынки оценивают перспективы монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США после публикации протокола июльского заседания. Рубль в истерике. Почему не помогло повышение ставки

По состоянию на 7.51 мск курс евро к доллару снижался до 1,0867 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0874 доллара. Курс доллара к иене поднимался до 146,39 иены за доллар со 146,35 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 103,54 пункта.

Согласно протоколу ФРС, участники июльского заседания выразили опасения относительно текущего уровня инфляции и не исключили дальнейшего ужесточения монетарной политики. В то же время они не высказали единого мнения по поводу того, насколько негативно может сказаться на экономике страны длительный цикл ужесточения, следует из документа.

В результате, по данным CME Group, 86,5% аналитиков ожидают в сентябре сохранения ставки ФРС на текущем уровне в 5,25-5,5% годовых, а на конец года 33,6% допускают повышение ставки до диапазона 5,5-5,75%.

Также рынки ожидают выхода в четверг статистики по рынку труда. Согласно прогнозам, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 12 августа сократилось на 8 тысяч, до 240 тысяч.