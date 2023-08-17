МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Курс рубля продолжает расти на фоне сообщений СМИ о неформальной договоренности кабмина с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки: европейская валюта опустилась ниже 102 рублей впервые со 2 августа, американская валюта закрепляется ниже 94 рублей, китайская теряет до 12,79 рубля, следует из данных Московской биржи. Аналитик оценил шансы увидеть доллар по 120 рублей

Курс евро расчетами "завтра" на 8.29 мск снижается на 99 копеек — до 102,21 рубля и уже опускался до 101,98 рубля, доллара — на 67 копеек — до 93,99 рубля, юаня — на 11 копеек, до 12,79 рубля.

Ранее в четверг газета "Ведомости" сообщила со ссылкой на источники, что власти пока не будут устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки и вводить ограничения на движение капитала. При этом, как сообщает издание, кабмину удалось в неформальном порядке договориться с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки, поэтому пока решено ограничиться мониторингом их действий.