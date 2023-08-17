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2023
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Курс евро на Московской бирже опустился ниже 102 рублей
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. Курс рубля продолжает расти на фоне сообщений СМИ о неформальной договоренности кабмина с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки: европейская валюта опустилась ниже... ПРАЙМ, 17.08.2023
валюта, рынки, новости, московская биржа, курс евро, курсы валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Курс рубля продолжает расти на фоне сообщений СМИ о неформальной договоренности кабмина с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки: европейская валюта опустилась ниже 102 рублей впервые со 2 августа, американская валюта закрепляется ниже 94 рублей, китайская теряет до 12,79 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" на 8.29 мск снижается на 99 копеек — до 102,21 рубля и уже опускался до 101,98 рубля, доллара — на 67 копеек — до 93,99 рубля, юаня — на 11 копеек, до 12,79 рубля.
Ранее в четверг газета "Ведомости" сообщила со ссылкой на источники, что власти пока не будут устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки и вводить ограничения на движение капитала. При этом, как сообщает издание, кабмину удалось в неформальном порядке договориться с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки, поэтому пока решено ограничиться мониторингом их действий.