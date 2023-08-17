МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. В четверг юань снизился до минимума более чем за девять месяцев против доллара США, находясь под давлением ожиданий дальнейшего смягчения условий финансирования в Китае. Этому падению не помешали даже попытки центрального банка поддержать свою валюту. Китай в августе поставит рекорд по импорту нефти из Ирана, пишет СМИ

Доллар укрепился против корзины других основных валют благодаря устойчивости американской экономики, которая повышает вероятность более продолжительного удержания ставки ФРС на высоких уровнях.

В то же время участники рынка ожидают дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в Китае, необходимого для поддержки слабеющей экономики. Разница между доходностью в США и в Китае достигла максимума за 16 лет, что оказывает давление на юань.

Перед началом торгов центральный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 7,2076 против 7,1986 в среду. Опрошенные Reuters аналитики ожидали, что фиксинг будет установлен на уровне 7,3047.

"Индекс юаня CFETS начал снижаться, и это может поддержать экспорт из Китая, что необходимо на фоне проблем с восстановлением внутреннего спроса", — говорят аналитики Maybank. ЦБ Китая понизил процентные ставки в рамках постоянной кредитной линии

По расчетам Reuters на основе официальных данных, в четверг индекс CFETS, отражающий курс юаня к валютам основных торговых партнеров Китая, находился на минимуме с 8 августа 97,33, а с начала года он потерял 1,36%.

На континентальном рынке пара доллар/юань открылась на 7,3101, поднималась до максимума с 3 ноября 7,3174, а на момент написания статьи торговалась по 7,3149.

Пара доллар/оффшорный юань поднималась до максимума более чем за девять месяцев 7,3490, а в середине сессии торговалась по 7,3381.

По слова источников Reuters крупные государственные банки Китая продают доллар и покупают юань на континентальном и оффшорном рынках, чтобы предотвратить его слишком быстрое снижение.

На валютном рынке такие банки могут действовать как от имени центрального банка, так и от собственного имени или по поручениям своих клиентов.

На этой неделе зарубежные отделения государственных банков Китая также продавали доллар во время сессий в Лондоне и в Нью-Йорке, сообщили источники.