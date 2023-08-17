МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Австралийский и новозеландский доллары упали до девятимесячных минимумов после выхода данных рынка труда, оказавшихся слабее прогнозов, что усилило преимущество доходности для доллара США. Курс юаня к доллару снизился до минимума более чем за девять месяцев

Обе валюты также зачастую служат индикаторами ликвидности юаня, который достиг минимума с ноября, несмотря на усилия, предпринимаемые Пекином для замедления его падения.

Под гнетом этого комбинированного давления пара австралийский доллар/доллар США снизилась на 0,7%, до 0,6381, пробив техническую поддержку около 0,6400. Следующий целевой уровень этой пары находится на 0,6273. Пара новозеландский доллар/доллар США опустилась на 0,4%, до 0,5911. С начала недели она просела уже на 1,2%.

Австралийский доллар чувствовал себя неважно еще до выхода отчета, показавшего, что число рабочих мест в Австралии в июле неожиданно сократилось на 14 600, а уровень безработицы вырос до трехмесячного максимума 3,7%.

В совокупности с вышедшими ранее более слабыми, чем ожидалось, данными по заработкам за 2-й квартал, этот отчет поддерживает заключение Резервного банка Австралии о том, что рынок труда достиг поворотной точки.

Опубликованные ранее на этой неделе протоколы последнего заседания РБА показали, что в центральном банке видят "убедительный путь" к обузданию инфляции при сохранении ключевой ставки на текущем уровне 4,1%.

Рынки теперь почти не допускают повышения процентной ставки РБА в сентябре, а вероятность того, что ее повышение уже завершено, оценивают в 50%. Курс евро на Московской бирже опустился ниже 102 рублей

"РБА испытает облегчение от того, что рынок труда начинает остывать, — говорит Абхиджит Сурья, экономист Capital Economics. — Увеличение предложения обеспечит столь необходимое понижение его температуры, поддержав наше мнение о том, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики завершен".

Смягчение риторики РБА контрастирует со все еще жесткими заявлениями ФРС, что создает дополнительные преимущества для американского доллара.

Разница между доходностью двухлетних казначейских облигаций США и двухлетних австралийских гособлигаций теперь составляет 100 базисных пунктов против 55 б.п. в середине июля. В середине июля пара австралийский доллар/доллар США торговалась по 0,6895, а в четверг достигала отметки 0,6366.

Между тем Резервный банк Новой Зеландии пытается проецировать больше решимости. Здесь повысили прогнозы относительно дальнейшей траектории процентной ставки и отодвинули прогнозируемый срок перехода к ее снижению на 2025 год.

Это вызвало рост ставок по двухлетним свопам примерно на 10 б.п., до 5,60%, но на новозеландский доллар особо не повлияло.

"Динамика валют Австралии и Новой Зеландии в большей степени определяется ожиданиями, связанными с ростом экономики Китая, потерей инвесторами склонности к риску и падением котировок акций, нежели внутренними факторами, — пишут аналитики TD Securities. — Мы не ожидаем существенного изменения по этим позициям в ближайшее время".