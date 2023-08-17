Австралийский и новозеландский доллары снизились на фоне данных рынка труда
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Австралийский и новозеландский доллары упали до девятимесячных минимумов после выхода данных рынка труда, оказавшихся слабее прогнозов, что усилило преимущество доходности для доллара США.
Обе валюты также зачастую служат индикаторами ликвидности юаня, который достиг минимума с ноября, несмотря на усилия, предпринимаемые Пекином для замедления его падения.
Под гнетом этого комбинированного давления пара австралийский доллар/доллар США снизилась на 0,7%, до 0,6381, пробив техническую поддержку около 0,6400. Следующий целевой уровень этой пары находится на 0,6273. Пара новозеландский доллар/доллар США опустилась на 0,4%, до 0,5911. С начала недели она просела уже на 1,2%.
Австралийский доллар чувствовал себя неважно еще до выхода отчета, показавшего, что число рабочих мест в Австралии в июле неожиданно сократилось на 14 600, а уровень безработицы вырос до трехмесячного максимума 3,7%.
В совокупности с вышедшими ранее более слабыми, чем ожидалось, данными по заработкам за 2-й квартал, этот отчет поддерживает заключение Резервного банка Австралии о том, что рынок труда достиг поворотной точки.
Опубликованные ранее на этой неделе протоколы последнего заседания РБА показали, что в центральном банке видят "убедительный путь" к обузданию инфляции при сохранении ключевой ставки на текущем уровне 4,1%.
Рынки теперь почти не допускают повышения процентной ставки РБА в сентябре, а вероятность того, что ее повышение уже завершено, оценивают в 50%.
"РБА испытает облегчение от того, что рынок труда начинает остывать, — говорит Абхиджит Сурья, экономист Capital Economics. — Увеличение предложения обеспечит столь необходимое понижение его температуры, поддержав наше мнение о том, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики завершен".
Смягчение риторики РБА контрастирует со все еще жесткими заявлениями ФРС, что создает дополнительные преимущества для американского доллара.
Разница между доходностью двухлетних казначейских облигаций США и двухлетних австралийских гособлигаций теперь составляет 100 базисных пунктов против 55 б.п. в середине июля. В середине июля пара австралийский доллар/доллар США торговалась по 0,6895, а в четверг достигала отметки 0,6366.
Между тем Резервный банк Новой Зеландии пытается проецировать больше решимости. Здесь повысили прогнозы относительно дальнейшей траектории процентной ставки и отодвинули прогнозируемый срок перехода к ее снижению на 2025 год.
Это вызвало рост ставок по двухлетним свопам примерно на 10 б.п., до 5,60%, но на новозеландский доллар особо не повлияло.
"Динамика валют Австралии и Новой Зеландии в большей степени определяется ожиданиями, связанными с ростом экономики Китая, потерей инвесторами склонности к риску и падением котировок акций, нежели внутренними факторами, — пишут аналитики TD Securities. — Мы не ожидаем существенного изменения по этим позициям в ближайшее время".
https://1prime.ru/Forex/20230817/841482295.html