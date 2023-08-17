МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Динамика юаня в целом соответствует фундаментальным показателям экономики Китая, а также балансу спроса и предложения, сообщила в среду государственная газета Financial News. В Китае выросли розничные продажи и промпроизводство

Эти комментарии были сделаны на фоне нарастающего понижательного давления на юань. На континентальном рынке юань с начала года потерял около 5,5% против доллара США, попав в число азиатских валют, демонстрирующих в 2023 году худшую динамику. Этому способствует увеличение разницы в доходности между Китаем и другими крупнейшими экономиками мира, а также слабость восстановления китайской экономики.

"Колебания юаня усилились в последнее время, однако они примерно соответствуют краткосрочным фундаментальным показателям и балансу спроса и предложения на рынке, — пишет газета со ссылкой на экспертов. — На рынке не наблюдается панического одностороннего тренда, а колебания последнего времени отражают обычную рыночную волатильность".

Разница в доходности между США и Китаем достигла 16-летнего максимума. Инвесторы ожидают, что Народный банк Китая продолжит смягчение денежно-кредитной политики после неожиданного понижения ключевой процентной ставки ранее на этой неделе, даже если это усилит давление на юань.

Пекин в последнее время усилил меры, направленные на поддержку национальной валюты, устанавливая срединный курс для пары доллар США/китайский юань ниже ожиданий рынка.

Аналитики ждут от китайских властей дополнительных действий, если стремительное падение юаня будет продолжаться.