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2023-08-17T10:01:12+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230817/841484334.html
Центробанк продал на внутреннем рынке юани на 2,2 миллиарда рублей
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Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 16 августа составил 2,2 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. Для этих операций... ПРАЙМ, 17.08.2023
валюта, рынки, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 16 августа составил 2,2 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.
ЦБ РФ с 13 января 2023 года возобновил валютные операции в интересах Минфина в рамках бюджетного правила, причем теперь в этих целях покупает или продает только юани. Запланированный объем покупки валюты в период с 7 августа по 6 сентября составит 40,5 миллиарда рублей, по 1,8 миллиарда рублей в день.
Кроме того, с 1 августа начались валютные операции в связи с размещением средств Фонда национального благосостояния в разрешенные финансовые активы внутри российской экономики. Эти операции тоже будут идти только в юанях. Запланированный объем продажи валюты в период с 1 августа 2023 по 31 января 2024 года составляет 288,4 миллиарда рублей, по 2,3 миллиарда рублей в день.