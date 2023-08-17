МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Дополнительные продажи валюты экспортерами поддержат рубль, до конца месяца курс может опуститься даже ниже 90 рублей за доллар, но такая реакция будет временной, без новых решений к концу года доллар вернется к нынешним 95 рублям, такое мнение высказал РИА Новости руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов. Рубль вырос к основным торгуемым валютам по итогам торгов среды

Властям РФ накануне удалось в неформальном порядке договориться с крупнейшими экспортерами об увеличении продажи валютной выручки, об этом со ссылкой на источники в четверг написала газета "Ведомости". По данным издания, пока было решено ограничиться мониторингом действий корпораций, не устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки и не вводить ограничения на движение капитала.

"Потенциал укрепления национальной валюты, скорее всего, будет сдержанным: внутренний спрос, определяющий крепость импорта, остается высоким, а возможности экспортеров поддерживать высокий уровень предложения валюты длительное время ограничены. Активизация экспортеров поддерживает наш сценарий отката доллара в ближайшее время в район 90-93 рубля с перспективой ухода чуть ниже в горизонте до конца месяца", — заявил Локтюхов, комментируя публикацию.

"В среднесрочной перспективе, в отсутствие новых вводных, подобные договоренности наш взгляд на рубль не меняют: сужение профицита торгового баланса на фоне оживления ситуации в экономике и кредитовании настраивают на возврат тенденции к постепенному ослаблению рубля к концу года. Наш текущий ориентир по курсу доллара на конец года — 95,5 рубля — сохраняет свою актуальность", — добавляет он.

На утренних торгах рубль предпринимал попытки укрепиться на фоне сообщения издания о договоренностях властей с крупными экспортерами: доллар уходил под отметку в 94 рубля, а евро — ниже 102 рублей впервые со 2 августа. Впрочем, к текущему моменту доллар снова торгуется по 94,6 рубля, юань – по 12,9 рубля, а евро – чуть выше 103 рублей.