2023-08-17T14:36:55+03:00
2023-08-17T14:36:55+03:00
2023-08-17T14:36:55+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230817/841493854.html
Евро дорожает к доллару после статистики по еврозоне
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Курс евро растет по отношению к доллару в четверг днем после выхода статданных по еврозоне, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.24 мск курс евро к доллару растет до... ПРАЙМ, 17.08.2023
валюта, рынки, новости, мир, еврозона, торговый баланс, доллар, евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Курс евро растет по отношению к доллару в четверг днем после выхода статданных по еврозоне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.24 мск курс евро к доллару растет до 1,0886 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0874 доллара. Курс доллара к иене опускается до 146,02 иены за доллар со 146,35 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,12%, до 103,31 пункта.
Так, профицит внешнеторгового баланса еврозоны в июне составил 23 миллиарда евро после дефицита в 0,3 миллиарда в мае. Аналитики прогнозировали профицит на уровне 18,3 миллиарда евро.
А в пятницу инвесторы будут ждать окончательных данных по потребительским ценам в еврозоне. Аналитики полагают, что годовая инфляция по итогам июля замедлилась до 5,3% с 5,5%.