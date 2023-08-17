МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Курс евро растет по отношению к доллару в четверг днем после выхода статданных по еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Профицит торгового баланса еврозоны в июне вырос больше прогноза

По состоянию на 14.24 мск курс евро к доллару растет до 1,0886 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0874 доллара. Курс доллара к иене опускается до 146,02 иены за доллар со 146,35 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,12%, до 103,31 пункта.

Так, профицит внешнеторгового баланса еврозоны в июне составил 23 миллиарда евро после дефицита в 0,3 миллиарда в мае. Аналитики прогнозировали профицит на уровне 18,3 миллиарда евро.

А в пятницу инвесторы будут ждать окончательных данных по потребительским ценам в еврозоне. Аналитики полагают, что годовая инфляция по итогам июля замедлилась до 5,3% с 5,5%.