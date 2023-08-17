МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Российская валюта в четверг ощутимо укрепляется четвертую торговую сессию подряд на фоне продолжающегося обсуждения в СМИ мер финансовых регуляторов для стабилизации курса, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Аналитик оценил шансы увидеть доллар по 120 рублей

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.26 мск падал на 1,05 рубля, до 93,62 рубля, евро – на 1,07 рубля, до 102,13 рубля, юаня – на 9 копеек, до 12,81 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями при этом составлял 173,4 миллиарда рублей против 36,4 миллиарда по евро и 113,6 миллиарда по доллару.

Доллар при этом падал к рублю на 1,1%, юань – на 0,7%, евро – на 1,1%.

РУБЛЬ ОЖИДАЕТ МЕРЫ РЕГУЛЯТОТРОВ

Курс российской валюты в четверг продолжил уверенно расти – четвертый торговый день подряд. Участники рынка продолжают фиксировать прибыль от предыдущего сильного роста инвалют, отмечавшегося в течение лета, курс доллара на закрытие мая равнялся 81,1 рубля и на пике в августе прибавлял более 20 рублей. Аналитик раскрыл, когда курс укрепится ниже 100 рублей за доллар

"Поддержку рублю оказывает достигнутая, по сообщениям СМИ, договоренность властей с крупными экспортерами о том, что последние увеличат на внутреннем рынке продажу иностранной валюты из экспортной выручки. Правда, пока не было принято формального решения в виде такой обязанности компаний", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Все зависит от того, о каком дополнительном проценте продажи валютной выручки они договорились. ЦБ сообщал о продаже экспортерами уже более 80% своей валютной выручки. В любом случае, вероятно, экспортеры за предыдущие периоды аккумулировали на балансах приличную валютную подушку (скорее всего в валютах дружественных стран), и этого более чем должно быть достаточно для удовлетворения спроса на валюту", — говорит Александр Джиоев из УК "Альфа-Капитал".

ПРОГНОЗЫ

Главное сейчас то, что рынку дали сигнал, что уровень выше 100 рублей за доллар некомфортен, поскольку вредит новой индустриализации в РФ, считает Джиоев из УК "Альфа-Капитал".

Дополнительным позитивом для рубля выступает приближение пика налогового периода августа — он и продажа валюты экспортерами приходится на 28 августа, рассуждает Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Однако компании уже могут активно продавать инвалюту на фоне быстрого снижения ее курса к рублю, опасаясь более низких котировок", — добавляет он.