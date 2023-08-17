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Курс доллара замедлил снижение после выхода статистики по США
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Курс доллара уменьшил темпы снижения по отношению к евро и иене после публикации данных о числе первичных заявок на пособие по безработице в США, свидетельствуют данные торгов. По... ПРАЙМ, 17.08.2023
валюта, рынки, новости, мир, доллар, иена, безработица
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Курс доллара уменьшил темпы снижения по отношению к евро и иене после публикации данных о числе первичных заявок на пособие по безработице в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.35 мск курс евро к доллару растёт до 1,0886 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0874 доллара, курс доллара к иене опускается до 146,14 иены за доллар со 146,35 иены. До выхода статистики евро дорожал к американской валюте до 1,0901 доллара, иена — до 145,74 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) на 17.35 мск снижается на 0,12%, до 103,31 пункта.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 августа, уменьшилось на 11 тысяч с пересмотренного значения предыдущей недели, до 239 тысяч. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 240 тысяч.
Теперь в пятницу валютные инвесторы будут оценивать окончательные данные о росте потребительских цен в еврозоне. Согласно предварительной оценке, годовая инфляция в странах валютного блока по итогам июля замедлилась до 5,3% с 5,5% месяцем ранее.