МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Курс доллара уменьшил темпы снижения по отношению к евро и иене после публикации данных о числе первичных заявок на пособие по безработице в США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США растут после выхода статданных

По состоянию на 17.35 мск курс евро к доллару растёт до 1,0886 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0874 доллара, курс доллара к иене опускается до 146,14 иены за доллар со 146,35 иены. До выхода статистики евро дорожал к американской валюте до 1,0901 доллара, иена — до 145,74 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) на 17.35 мск снижается на 0,12%, до 103,31 пункта.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 августа, уменьшилось на 11 тысяч с пересмотренного значения предыдущей недели, до 239 тысяч. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 240 тысяч.

Теперь в пятницу валютные инвесторы будут оценивать окончательные данные о росте потребительских цен в еврозоне. Согласно предварительной оценке, годовая инфляция в странах валютного блока по итогам июля замедлилась до 5,3% с 5,5% месяцем ранее.