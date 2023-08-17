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2023
https://1prime.ru/Forex/20230817/841499527.html
Курсы доллара и юаня снизились по итогам торгов четверга
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Рубль по итогам торгов четверга вырос к доллару и к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 93,77 рубля и 12,77 рубля, следует из данных Московской... ПРАЙМ, 17.08.2023
валюта, рынки, новости, россия, итоги торгов, московская биржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга вырос к доллару и к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 93,77 рубля и 12,77 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 89 копеек, до 93,77 рубля, юаня — на 13 копеек, до 12,77 рубля, евро — на 1,54 рубля, до 101,66 рубля.