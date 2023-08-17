МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга вырос к доллару и к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 93,77 рубля и 12,77 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 89 копеек, до 93,77 рубля, юаня — на 13 копеек, до 12,77 рубля, евро — на 1,54 рубля, до 101,66 рубля.