МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российская валюта в четверг ощутимо выросла четвертую торговую сессию подряд на фоне продолжающегося обсуждения в СМИ мер финансовых регуляторов для стабилизации рубля, курсы почти вернулись на уровни начала августа, компенсировав падение рубля в последнем месяце лета, следует из данных торгов и комментариев экспертов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 89 копеек, до 93,77 рубля, юаня — на 13 копеек, до 12,77 рубля, евро — на 1,54 рубля, до 101,66 рубля.

Объем торгов юанями расчетами "завтра" по итогам дня составил 192,8 миллиарда рублей против 41,3 миллиарда по евро и 129,7 миллиарда по доллару.

Доллар за день упал к рублю на 0,9%, евро – на 1,5%, юань – на 1%.

РУБЛЬ ОЖИДАЕТ МЕРЫ РЕГУЛЯТОРОВ

Курс российской валюты в четверг продолжил уверенно расти – четвертый торговый день подряд. Участники рынка продолжают фиксировать прибыль от предыдущего сильного роста иностранных валют, отмечавшегося в течение лета, курс доллара на закрытии мая равнялся 81,1 рубля и на пике в августе прибавлял более 20 рублей. В итоге курсы иностранных валют фактически вернулись на уровни начала августа.

"Рубль в четверг продолжил восстанавливаться, доллар отступал в район 92,5 рубля — где он торговался в начале августа. Резкий подъем ключевой ставки и неформальные договоренности властей с крупными экспортерами о продаже дополнительных объемов выручки, как сообщают СМИ, придали уверенности нацвалюте РФ", — комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти к 19.42 мск росла на 1,2%, до 84,4 доллара за баррель сорта Brent, оказывая поддержку рублю.

ПРОГНОЗЫ

"Учитывая нацеленность финансовых властей на снижение курса иностранных валют, а также приближение налогового периода августа, сохранение относительно высоких цен на нефть и сокращение ценового дисконта между сортами Brent и Urals, можно предположить, что доллар вскоре отойдет к 90 рублям или чуть ниже, прогноз по курсу доллара на пятницу – 91,5-95,5 рубля", — прогнозирует Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Пока валютные курсы остаются ниже важных технических значений 93,85 рубля за доллар, 102,75 рубля за евро и 12,9 рубля за евро, можно говорить о сохранении потенциала их краткосрочной коррекции как минимум в район 89 рублей, 99 рублей и 12,5 рубля соответственно, оценивает Кожухова из ИК "Велес Капитал".