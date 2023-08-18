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2023
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Доллар снижается до 93,58 рубля
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Курс рубля в начале торгов растет против доллара и снижается к юаню: курс американской валюты к текущему моменту опускается до 93,58 рубля, юань дорожает почти до 12,8 рубля,... ПРАЙМ, 18.08.2023
валюта, рынки, новости, рубль, доллар, евро, юань, курсы валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов растет против доллара и снижается к юаню: курс американской валюты к текущему моменту опускается до 93,58 рубля, юань дорожает почти до 12,8 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.10 мск снижался на 19 копеек, до 93,58 рубля, евро – рос на 48 копеек, до 102,14 рубля, юаня – на 2 копейки, до 12,79 рубля.