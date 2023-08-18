МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов растет против доллара и снижается к юаню: курс американской валюты к текущему моменту опускается до 93,58 рубля, юань дорожает почти до 12,8 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль продолжил сильно расти и уже почти компенсировал падение августа

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.10 мск снижался на 19 копеек, до 93,58 рубля, евро – рос на 48 копеек, до 102,14 рубля, юаня – на 2 копейки, до 12,79 рубля.