МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Канадский доллар в четверг достиг самой низкой отметки более чем за два месяца против доллара США, получившего поддержку от ожиданий более продолжительного, чем ранее предполагалось, удержания процентных ставок Федеральной резервной системы на повышенном уровне. Аналитик оценил шансы увидеть доллар по 120 рублей

На момент написания статьи канадский доллар торговался с понижением на 0,1%, по 1,3545 канадского доллара за доллар США. В ходе торгов пара доллар США/канадский доллар поднималась до максимума с 1 июня на отметке 1,3552.

"Доллар США сейчас на коне и растет вслед за доходностью американских гособлигаций", — отметил Майкл Гошко, старший рыночный аналитик Convera Canada.

Сильные экономические данные США укрепляют мнение о том, что ФРС будет удерживать процентные ставки на повышенном уровне дольше, чем ожидалось ранее. Это оказывает поддержку американскому доллару и оказывает давление на фондовый рынок США, а также на восприимчивые к изменению склонности инвесторов к риску валюты, такие как канадский доллар. Цена на золото растет на фоне ослабления доллара

"Вся эта идея о более продолжительном сохранении повышенных ставок действительно обретает большую поддержку, — говорит Гошко. — Мы уже видели гораздо больше признаков ослабления рынка труда и замедления экономики в Канаде, чем у нашего южного соседа".

Согласно данным, вышедшим ранее в этом месяце, число рабочих мест в Канаде в июле неожиданно уменьшилось.

Позитивным фактором для канадского доллара стал рост цен на нефть, одну из основных статей экспорты Канады. Фьючерсы на нефть WTI в четверг закрылись с повышением на 1,3%, по 80,39 доллара США за баррель, благодаря усилиям Народного банка Китая по поддержке рынка недвижимости и экономики страны в целом.

Доходность 10-летних канадских гособлигаций достигала 3,828%, самого высокого уровня с ноября 2008 года, но затем снизилась до 3,779%, что на 1 базисный пункт выше уровня закрытия предыдущего дня.