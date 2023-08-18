МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. В пятницу юань восстановился от достигнутого на этой неделе минимума более чем за девять месяцев против доллара США, после того как Народный банк Китая установил более низкий, чем ожидали рынки, срединный курс доллара к юаню. Это поддержало юань, и он торговался в узком диапазоне. Динамика юаня соответствует показателям экономики Китая, пишут СМИ

Перед началом торгов центральный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 7,2006 против 7,2076 в четверг. Фиксинг пятницы был значительно ниже, чем ожидал опрошенные Reuters аналитики, причем отклонение от прогноза было максимальным в этом году.

По словам аналитиков, таким образом центральный банк сигнализирует о нежелании слишком глубокого падения национальной валюты.

На континентальном рынке пара доллар/юань открылась на 7,2721, а на момент написания статьи торговалась по 7,2740. Пара доллар/оффшорный юань торговалась по 7,2883.

Власти Китая будут предупреждать риски чрезмерных значений курса китайского юаня и противодействовать системным финансовым рискам, сказано в опубликованном в четверг докладе центрального банка по денежно-кредитной политике за 2-й квартал. Власти также обещали поддерживать стабильность обменного курса юаня. Курс канадского доллара достиг самой низкой отметки более чем за два месяца

Помимо сигнала центрального банка, юань получил поддержку со стороны опубликованного в четверг сообщения Reuters о том, что крупные государственные банки Китая продают доллар за юань на континентальном и оффшорном рынках.

С учетом этих факторов аналитики Citi ожидают от центрального банка дополнительных мер, направленных на сдерживание ослабления юаня.

"Это будет более существенный шаг, чем определение фиксинга, — говорят в Citi. — В последний раз нормы резервирования иностранной валюты снижались в сентябре 2022 года. Вместе с тем мы думаем, что власти обеспокоены темпом ослабления юаня, а не ослаблением как таковым".

По прогнозам MUFG и HSBC, к концу этого года пара доллар/юань опустится до 7,1, а в BNP Paribas ожидают ее снижения до 6,95.

Индекс доллара на момент написания статьи опустился до 103,252 от уровня закрытия четверга 103,572.