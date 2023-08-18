МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Австралийский и новозеландский доллары нацелены завершить пятую неделю подряд с понижением. Обеспокоенность неблагополучием экономики Китая и рост доходности гособлигаций США продолжают оказывать на них давление. Юань укрепился при поддержке сигнала от Народного банка Китая

Пара австралийский доллар/доллар США в пятницу держалась около 0,6411. С начала недели она снизилась на 1,3%, достигая в процессе девятимесячного минимума 0,6365. Дальнейшему падению пары мало что препятствует. Ее техническая поддержка расположена на уровне 0,6273, немного выше минимума 2022 года 0,6170.

Пара новозеландский доллар/доллар США с начала недели потеряла 1%. На момент написания статьи она торговалась по 0,5924, а ранее достигала девятимесячного минимума 0,5903. Поддержка пары находится около 0,5840, достаточно далеко от минимума 2022 года 0,5512.

Опасения относительно экономики Китая усугубляются напряженностью в его финансовой системе и сфере недвижимости, удерживая юань под давлением, несмотря на усилия, предпринимаемые в Пекине для стабилизации национальной валюты.

Инвесторы наращивают короткие позиции по австралийскому и новозеландскому долларам, которые зачастую используются как индикаторы ликвидности для юаня и в целом как индикаторы рисков, связанных с Китаем.

"Ухудшение экономической ситуации в Китае повышает вероятность падения австралийского доллара ниже 0,6000 доллара США до конца текущего года, — говорит Кэрол Конг, валютный стратег-аналитик CBA. — Оно также в равной степени повышает вероятность того, что китайское правительство представит пакет существенного налогово-бюджетного стимулирования, что окажет поддержку ценам на металлы и австралийскому доллару".

В то же время серия позитивных экономических данных США значительно охладила надежды рынков на то, что Федеральная резервная система начнет понижать процентные ставки в следующем году. В сочетании с масштабной эмиссией новых долговых бумаг этот фактор подтолкнул доходность долгосрочных казначейских облигаций США к росту.

Рост доходности американских гособлигаций повлек за собой укрепление доллара США против большинства других валют, а также обвалил котировки облигаций других стран.

Доходность 10-летних австралийских гособлигаций выросла до 4,29%, приблизившись к максимуму с 2014 года, несмотря на намеки Резервного банка Австралии на возможность дополнительного повышения краткосрочных процентных ставок.

После выхода ранее на этой неделе неожиданно слабых данных по заработкам и рабочим местам рынки почти полностью исключили вероятность повышения процентной ставки РБА в сентябре, а вероятность ее повышения в обозримом будущем оценивают всего в 44%.

Доходность 10-летних новозеландских гособлигаций поднималась до максимума с начала 2011 года на уровне 5,098%, хотя на рынке считают крайне маловероятным дополнительное повышение процентных ставок Резервным банком Новой Зеландии.

Хотя РБНЗ на этой неделе и повысил свой прогноз по ставке, руководство банка выразило уверенность в том, что уже принятых мер будет достаточно для обуздания инфляции.