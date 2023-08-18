2023-08-18T11:24:00+03:00
2023-08-18T12:14:18+03:00
2023-08-18T11:24:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230818/841506127.html
Курс рубля на Московской бирже вышел в уверенный плюс
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Курс рубля утром в пятницу вышел в уверенный плюс против основных торгуемых на Московской бирже валют и с самого начала недели, пятый день подряд, продолжает уверенный рост,... ПРАЙМ, 18.08.2023
валюта, рынки, новости, россия, московская биржа, курс рубля, курсы валют
https://cdnn.1prime.ru/images/83331/85/833318582.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83331/85/833318582.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83331/85/833318581.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83331/85/833318581.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83331/85/833318569.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83331/85/833318569.jpg
https://1prime.ru/exclusive/20230817/841473385.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Курс рубля утром в пятницу вышел в уверенный плюс против основных торгуемых на Московской бирже валют и с самого начала недели, пятый день подряд, продолжает уверенный рост, следует из данных торговой площадки.
Курс доллара расчетами "завтра" на 11.06 мск снижается на 97 копеек, до 92,80 рубля, юаня – на 8 копеек, до 12,69 рубля, евро – на 67 копеек, до 100,99 рубля следует из данных Московской биржи.
"Повышенная активность экспортеров сохранится и сегодня, ждем дальнейшего восстановления позиций рубля, рассчитываем на выход доллара в наш текущий целевой диапазон 90-93 рубля. Склонны ожидать, что доллар завершит неделю ближе к его нижней границе, вернувшись, тем самым, на уровни конца июля", — комментирует руководитель отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.
"После закрепления курса ниже 94 рублей за доллар ему открыта дорога на отметку 90 рублей. Не исключено, что на приближении пика налогового периода и спада ажиотажа на доллар и эта отметка будет достигнута", — заключает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".