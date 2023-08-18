МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Курс рубля утром в пятницу вышел в уверенный плюс против основных торгуемых на Московской бирже валют и с самого начала недели, пятый день подряд, продолжает уверенный рост, следует из данных торговой площадки. Аналитик оценил шансы увидеть доллар по 120 рублей

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.06 мск снижается на 97 копеек, до 92,80 рубля, юаня – на 8 копеек, до 12,69 рубля, евро – на 67 копеек, до 100,99 рубля следует из данных Московской биржи.

"Повышенная активность экспортеров сохранится и сегодня, ждем дальнейшего восстановления позиций рубля, рассчитываем на выход доллара в наш текущий целевой диапазон 90-93 рубля. Склонны ожидать, что доллар завершит неделю ближе к его нижней границе, вернувшись, тем самым, на уровни конца июля", — комментирует руководитель отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.

"После закрепления курса ниже 94 рублей за доллар ему открыта дорога на отметку 90 рублей. Не исключено, что на приближении пика налогового периода и спада ажиотажа на доллар и эта отметка будет достигнута", — заключает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".