МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Курс евро к доллару не меняется после выхода статданных по инфляции в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Европы заметно снижаются

По состоянию на 14.46 мск курс евро к доллару оставался на уровне прошлого закрытия в 1,0871 доллара. Курс доллара к иене снижался до 145,31 иены за доллар со 145,83 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,05%, до 103,52 пункта.

Так, годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам июля замедлилась до 5,3% с 5,5% месяцем ранее. Показатель совпал с предварительной оценкой.

Замедление инфляции положительно для национальной валюты. Тем не менее центробанк может смягчить монетарную политику, что станет негативным фактором для валюты.