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2023
https://1prime.ru/Forex/20230818/841511876.html
Евро стабилен к доллару после выхода статданных по еврозоне
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Курс евро к доллару не меняется после выхода статданных по инфляции в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.46 мск курс евро к доллару оставался на уровне... ПРАЙМ, 18.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Курс евро к доллару не меняется после выхода статданных по инфляции в еврозоне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.46 мск курс евро к доллару оставался на уровне прошлого закрытия в 1,0871 доллара. Курс доллара к иене снижался до 145,31 иены за доллар со 145,83 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,05%, до 103,52 пункта.
Так, годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам июля замедлилась до 5,3% с 5,5% месяцем ранее. Показатель совпал с предварительной оценкой.
Замедление инфляции положительно для национальной валюты. Тем не менее центробанк может смягчить монетарную политику, что станет негативным фактором для валюты.