МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Рубль в пятницу днем растерял рост курса против основных валют, торгуемых на Московской бирже, и перешел в "красную" зону, следует из данных торгов. Рубль в истерике. Почему не помогло повышение ставки

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.48 мск повышается на 11 копеек (на 0,1%), до 93,88 рубля, евро – на 22 копейки (на 0,2%), до 101,88 рубля, юаня – на 6 копеек (на 0,4%), до 12,83 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи. Объем торгов юанями при этом составляет 113,5 миллиарда рублей, евро — 33 миллиарда, долларом — 115,3 миллиарда.

Курс российской валюты после четырех торговых сессий уверенного роста и выхода на уровни начала августа попытался в пятницу его продолжить. Однако по мере приближения выходных активизировались покупатели существенно подешевевшей иностранной валюты. В итоге рубль притормозил в росте.

Стоимость нефти сорта Brent к 15.34 мск снижается на 0,7% до 83,5 доллара за баррель, поддерживая давление на рубль.

Поддержку рублю по-прежнему оказывает приближение налогового периода августа, считает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". "Для осуществления фискальных платежей многие экспортеры заранее продают иностранную валюту. Это увеличивает ее предложение вместе с дополнительными продажами, которые уже могут осуществляться экспортерами в рамках возможной договоренности с властями, которые направлены на стабилизацию курса рубля", — добавляет он.

Рынок в пятницу еще может отыгрывать сообщения СМИ о мерах поддержки рубля, а курс доллара попробует закончить неделю ниже 93,5 рубля, в свою очередь рассчитывает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".