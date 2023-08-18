МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Курс евро в пятницу вечером не меняется по отношению к доллару, готовится показать пятое подряд недельное снижение, свидетельствуют данные торгов. Евро стабилен к доллару после выхода статданных по еврозоне

По состоянию на 17.53 мск курс евро к доллару оставался на уровне прошлого закрытия в 1,0871 доллара. Курс доллара к иене снижался до 145,23 иены за доллар со 145,83 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,13%, до 103,44 пункта.

С понедельника евро подешевел к американской валюте почти на 0,7%. При сохранении негативной динамики это станет пятой неделей снижения для евро. Курс иены также снизился к доллару с начала недели — на 0,2%. А индекс доллара увеличился на 0,6%.

Инвесторы опасаются неопределенности перспектив мировой экономики. Как отмечают аналитики, причиной такой неопределенности стали слабая макростатистика по Китаю и положительные данные по США, которые в то же время могут быть сигналом продолжения ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

"В Китае продолжают появляться тревожные новости об ухудшении состояния экономики, в то время как в США появляется все больше свидетельств того, что экономика набирает обороты в последние стадии цикла ужесточения монетарной политики (ФРС – прим. ред.). Поскольку первое подкрепляет опасения глобальных последствий, а второе усиливает ожидания высоких ставок ФРС на долгое время, на рынках преобладает повышенная неопределенность", — цитирует портал MarketWatch ведущего аналитика XM Раффи Бояджана (Raffi Boyadjian).