МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Посол КНР в ЮАР Чэнь Сяодун заявил, что Пекин надеется на принятие решения о единой валюте БРИКС, сообщает портал News24.

"Это определенно наша надежда (доработать валюту БРИКС — ред.) — на следующем этапе нашего финансового и валютного сотрудничества", — отметил он.

Согласно словам посла, такое сотрудничество, в частности, затрагивающее вопросы единой валюты, существенно для будущего БРИКС.

Ввести в странах БРИКС альтернативную доллару валюту уже неоднократно предлагал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Так, бразильский лидер намерен поднять вопрос об отказе от доллара в межгосударственных расчетах стран-участниц на предстоящем в сентябре саммите союза. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введение единой валюты БРИКС вряд ли пока реализуемо, но это не значит, что тему не надо обсуждать.

Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, там будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.