МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов понедельника слегка растет к доллару, юаню и евро: американская валюта снижается до 93,73 рубля, китайская — до 12,78 рубля, европейская — до 101,78 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль вырастет на следующей неделе, считают аналитики

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.08 мск снижается на 3 копейки, до 93,73 рубля, юаня — на 5 копеек, до 12,78 рубля, евро — на 13 копеек, до 101,78 рубля.

В первые минуты торгов доллар максимально поднимался до 94,18 рубля.