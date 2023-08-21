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2023
https://1prime.ru/Forex/20230821/841524790.html
Курс рубля слабо растет к доллару, юаню и евро
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Курс рубля в начале торгов понедельника слегка растет к доллару, юаню и евро: американская валюта снижается до 93,73 рубля, китайская — до 12,78 рубля, европейская — до 101,78... ПРАЙМ, 21.08.2023
новости, валюта, рынки, экономика, россия, мосбиржа, торги, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов понедельника слегка растет к доллару, юаню и евро: американская валюта снижается до 93,73 рубля, китайская — до 12,78 рубля, европейская — до 101,78 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.08 мск снижается на 3 копейки, до 93,73 рубля, юаня — на 5 копеек, до 12,78 рубля, евро — на 13 копеек, до 101,78 рубля.
В первые минуты торгов доллар максимально поднимался до 94,18 рубля.