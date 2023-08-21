МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Курс доллара слабо снижается к евро и растет к иене в понедельник утром в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на этой неделе, свидетельствуют данные торгов. Новый поворот: сколько будет стоить доллар на следующей неделе

По состоянию на 7.59 мск курс евро к доллару рос до 1,0882 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0873 доллара, курс доллара к иене — до 145,38 иены за доллар со 145,37 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,01%, до 103,38 пункта.

Основным событием текущей недели станет выступление Пауэлла в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле. Инвесторы рассчитывают получить дополнительную информацию относительно дальнейших действий ФРС.

"Ожидается, что Пауэлл продемонстрирует более сбалансированный тон в Вайоминге, указав на завершение цикла ужесточения, при этом подчеркнув необходимость сохранения высоких ставок в течение долгого времени", — цитирует агентство Блумберг аналитика Bloomberg Economics Анну Вон (Anna Wong).