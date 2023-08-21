2023-08-21T10:17:00+03:00
2023-08-21T10:19:40+03:00
2023-08-21T10:17:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230821/841526448.html
Опрос показал, в какой валюте хранит свои сбережения большинство россиян
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Более двух третей россиян (68%) хранят свои сбережения в рублях, в долларах их хранят 6%, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Сбережения в... ПРАЙМ, 21.08.2023
валюта, рынки, экономика, новости, россия, валюта, хранение, вциом
https://cdnn.1prime.ru/images/84132/52/841325234.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84132/52/841325234.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84132/52/841325233.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84132/52/841325233.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84132/52/841325221.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84132/52/841325221.jpg
https://1prime.ru/experts/20230821/841525386.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Более двух третей россиян (68%) хранят свои сбережения в рублях, в долларах их хранят 6%, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Сбережения в рублях хранят 68% россиян, в долларах — 6%, в евро — 4%. В другой валюте их хранят еще 4% респондентов.
Больше четверти опрошенных (27%) признались, что у них нет сбережений.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ —Спутник" был проведен 29 июля 2023 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Данные опроса являются средним значением за семь дней. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.