МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Каждый пятый россиянин (20%) регулярно следит за курсом доллара, на вопрос, сколько будет стоить доллар через год, в среднем опрошенные ответили — 97 рублей, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Рубль еще заберет свое

Каждый пятый опрошенный (20%) признался, что регулярно следит за курсом доллара к рублю. Еще 38% иногда следят за ним. Не следят 42%.

Респондентов спросили, сколько рублей, по их мнению, будет стоить доллар через год. Назвали конкретную сумму 38% опрошенных. Среднее значение из ответов тех, кто назвал конкретную сумму, составило 97 рублей. Больше половины (57%) назвали точную сумму в ответ на вопрос о стоимости доллара через три месяца. Среднее значение составило 95 рублей.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ —Спутник" был проведен 29 июля 2023 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Данные опроса являются средним значением за семь дней. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.