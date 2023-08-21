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2023
https://1prime.ru/Forex/20230821/841526572.html
Россияне рассказали исследователям, сколько будет стоить доллар через год
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Каждый пятый россиянин (20%) регулярно следит за курсом доллара, на вопрос, сколько будет стоить доллар через год, в среднем опрошенные ответили — 97 рублей, показал опрос... ПРАЙМ, 21.08.2023
валюта, рынки, новости, россия, рубль, доллар, опрос, вциом
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Каждый пятый россиянин (20%) регулярно следит за курсом доллара, на вопрос, сколько будет стоить доллар через год, в среднем опрошенные ответили — 97 рублей, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Каждый пятый опрошенный (20%) признался, что регулярно следит за курсом доллара к рублю. Еще 38% иногда следят за ним. Не следят 42%.
Респондентов спросили, сколько рублей, по их мнению, будет стоить доллар через год. Назвали конкретную сумму 38% опрошенных. Среднее значение из ответов тех, кто назвал конкретную сумму, составило 97 рублей. Больше половины (57%) назвали точную сумму в ответ на вопрос о стоимости доллара через три месяца. Среднее значение составило 95 рублей.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ —Спутник" был проведен 29 июля 2023 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Данные опроса являются средним значением за семь дней. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.