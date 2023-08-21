МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Доллар США, вероятно, будет удерживать завоеванные недавно позиции виду роста доходности гособлигаций США в ожидании выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на Джексон-Хоул в пятницу, считает Крис Тернер, валютный стратег-аналитик ING. Новый поворот: сколько будет стоить доллар на следующей неделе

"Для ФРС, вероятно, еще слишком рано говорить о решении проблемы с инфляцией, и доллар, возможно, будет удерживать позиции", — говорит он, добавляя, что индекс доллара DXY может достичь отметки 104,00 на этой неделе.

На момент написания статьи Индекс доллара DXY торговался без изменений, по 103,341 после достижения максимума за два месяца на 103,680 в пятницу.