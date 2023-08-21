МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в понедельник на порядка 0,6% на фоне умеренного ослабления рубля к доллару, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика. Рубль вырастет на следующей неделе, считают аналитики

Рублевый индекс Мосбиржи к 12.14 мск поднимался на 0,61%, до 3130,18 пункта, долларовый РТС — на 0,27%, до 1049,83 пункта. Доллар растет на 22 копейки, до 93,97 рубля.

В лидерах роста – акции "Ренессанс страхования" (+8,61%), НМТП (+6,6%), акции "Европейского медицинского треста" (+5,82%), "Совкомфлота" (+3,34%), "Эн+ Групп" (+2,73%), а также акции "Черкизово" (+2,46%), расписки "Циана" (+2,09%).

В лидерах снижения – акции РКК "Энергия" (-20,4%), "Алросы" (-1,51%), Московской биржи (-1,35%) и акции АФК "Система" (-1,09%).

"Ожидаем, что индекс Мосбиржи продолжит восстановление. Ближайшей целью сегодня является отметка 3160 пунктов. Поддерживающим фактором выступает дорожающая нефть, а также текущая стабилизация ситуации на валютном рынке. Это должно поддержать спрос на акции экспортеров. Кроме этого, надеемся на то, что внимание участники торгов обратят и на акции Сбербанка", — говорит Алексей Головинов из ПСБ.