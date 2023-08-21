АСТАНА, 21 авг — ПРАЙМ. Правительство Казахстана приостановило до 2025 года действие нормы об обязательной продаже компаниями квазигосударственного сектора 30% валютной выручки, сообщила пресс-служба Национального банка (центробанка) страны. Казахстан назвал главных торговых партнеров

"С учетом сбалансированности валютного рынка и в целях предоставления компаниям квазигосударственного сектора больших возможностей при управлении валютными потоками, правительство Республики Казахстан приостановило действие нормы об обязательной продаже 30% валютной выручки. Решение действует до 1 января 2025 года", — говорится в пресс-релизе центробанка.

В нем также напоминается, что такая мера впервые была применена в 2020 году правительством Казахстана в связи с ухудшением внешних экономических условий. В феврале 2023 года норма обязательной продажи были снижена с 75% до 50%, а с июля 2023 года — с 50% до 30%.