МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Депутат Госдумы от ЛДПР Станислав Наумов предложил создать новые цифровые рубли и использовать их только внутри экономики России. Доллар торгуется разнонаправленно в ожидании выступления главы ФРС США

Как отметил депутат в беседе с РИА Новости, в настоящее время в мире на счетах "заморожены" российские активы на сотни миллиардов долларов, внутри страны, для поддержания экономики, должна происходить эмиссия эквивалента в рублях.

"По сути мы просто ликвидируем "виртуальный" долг за границей и выпускаем эквивалент в реальных деньгах в России… Чтобы избежать скачка инфляции, процесс должен происходить пошагово под контролем госкомиссии. Это могут быть новые цифровые рубли, которые можно "окрасить" и использовать только внутри экономики и только на развитие производства, инфраструктуру, нацпроекты и так далее", — заявил Наумов.

Он отметил, что в долгосрочной перспективе единственный способ сделать рубль крепким и одновременно свободно конвертируемым — это проводить политику импортозамещения.

"Нам нужны своя электроника, свои компьютеры, свои стройматериалы. Мы можем пользоваться импортной техникой, но она не может составлять большую часть потребляемой продукции, особенно в самых крупных потребительских отраслях", — считает депутат.

Он назвал "одной из вечных забот" в России курс доллара, поскольку доля импортной продукции и импортных компонентов в отечественной продукции очень высока и курсовые колебания практически всегда ведут к росту цен в рублях. "Все это и провоцирует долларовую панику каждый раз, когда возможность покупки потребительских товаров оказывается под угрозой", — добавил Наумов, отметив, что "главный сигнализатор очередного товарного кризиса — падение курса рубля".

Также он отметил, что не стоит сейчас "пенять" на ЦБ, поскольку его функционал в борьбе за стабильный рубль ограничен и имеет серьезные издержки.