МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль в понедельник умеренно снижается против основных валют после ощутимого роста на прошлой неделе, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Рубль еще заберет свое

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.59 мск повышался на 11 копеек, до 93,87 рубля, юаня — на 4 копейки, до 12,87 рубля, евро — на 46 копеек, до 102,37 рубля.

Объем торгов юанями расчетами "завтра" при этом составил 136,4 миллиарда рублей против 34,1 миллиарда по евро и 96,7 миллиарда по доллару.

Доллар поднялся к рублю на 0,1%, евро — на 0,5%, юань — на 0,3%.

РУБЛЬ ПРИТОРМОЗИЛ В РОСТЕ

Курс российской валюты после ощутимого роста на прошлой неделе, произошедшего на фоне резкого повышения ключевой ставки ЦБ РФ и сообщений о возможном наращивании продажи валюты экспортерами, в начале текущей недели притормозил и перешел к небольшому коррекционному снижению.

Курс доллара за прошлую неделю упал на 5,67 рубля, до 93,76 рубля, юаня — на 87 копеек, до 12,83 рубля, евро — на 6,87 рубля, до 101,91 рубля.

"В начале недели рубль может показывать коррекционное ослабление после роста прошлой недели", — комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"Дополнительное предложение иностранной валюты, которое кроме приближения пика налоговых платежей должно быть обеспечено экспортерами в рамках договоренности с властями, пока не особо помогает рублю. Либо есть проблемы с аккумулированием необходимой для таких продаж суммы, либо спрос на инвалюту увеличивается, опережая наращивание предложения", — считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти к 16.02 мск росла на 0,8%, до 85,45 доллара за баррель сорта Brent, оказывая поддержку рублю.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,15%, до 103,2 пункта.

ПРОГНОЗЫ

В краткосрочной перспективе котировки рубля поддержит налоговый период августа, а в среднесрочной – текущий рост цен на нефть и снижение импорта, рассчитывает Владислав Данилов из УК "Первая".

"Мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе котировки доллара будут находиться в диапазоне 91-95 рублей", — добавляет он.

Экономически оправданный курс доллара, скорее всего, находится около 100 рублей или выше с учетом необходимости обеспечения большого бюджетного дефицита, оценивает Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Тем более что за два года (с августа 2021-го) рубль обесценился к доллару всего на 20%. Это относительно немного, учитывая серьезное ухудшение геополитической ситуации, беспрецедентное санкционное давление, а также неблагоприятную внешнюю рыночную обстановку", — говорит он.

"Просто на фоне неоправданно сильного подорожания рубля весной и летом прошлого года, его последующее возвращение к справедливым с точки зрения экономической ситуации уровням выглядело как слишком быстрая девальвация. Особенно ускорение нисходящей динамики последних месяцев. Это вызвало большой общественный резонанс, поэтому власти были вынуждены принять меры", — добавляет Бабин.