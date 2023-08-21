МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ России на вторник, вырос на 73,77 копейки — до 94,1424 рубля, курс юаня — на 10,75 копейки, до 12,8620 рубля, курс евро — на 1,09 рубля, до 102,5719 рубля, следует из данных Банка России. Рубль снижается после мощного роста на прошлой неделе

ЦБ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.