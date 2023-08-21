2023-08-21T16:23:00+03:00
2023-08-21T16:35:33+03:00
2023-08-21T16:23:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230821/841530984.html
Центробанк установил официальный курс валют на вторник
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ России на вторник, вырос на 73,77 копейки — до 94,1424 рубля, курс юаня — на 10,75 копейки, до 12,8620 рубля, курс евро — на... ПРАЙМ, 21.08.2023
валюта, рынки, новости
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/43/841464367.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/43/841464367.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/43/841464366.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/43/841464366.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/43/841464354.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/43/841464354.jpg
https://1prime.ru/Forex/20230821/841530845.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ России на вторник, вырос на 73,77 копейки — до 94,1424 рубля, курс юаня — на 10,75 копейки, до 12,8620 рубля, курс евро — на 1,09 рубля, до 102,5719 рубля, следует из данных Банка России.
ЦБ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.